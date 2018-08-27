Данила Козловский снимется в продолжении сериала «МакМафия» BBC One

Москва, , 15:13 — REGNUM Российский актёр Данила Козловский снимется в продолжении сериала BBC ONE «МакМафия», а также в шестом сезоне сериала «Викинг». Об этом 27 августа сообщил портал «Культуромания» со ссылкой на Роскино.

О том, какую роль Козловский исполнит во втором сезоне «МакМафии», не сообщается. Компанию на съёмочной площадке британского криминального шоу ему составят другие российские актёры: Мария Шукшина, Кирилл Пирогов и Алексей Серебряков. В «Викинге» Даниле Козловскому досталась роль Вещего Олега.

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Напомним, о том, что сериал «МакМафия» получит второй сезон ИА REGNUM сообщило в мае 2018 года. После выхода в эфир первого эпизода сериала российское посольство в Лондоне заявило, что Великобритания показана в нём как площадка для организованной преступности из России.

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