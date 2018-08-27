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Пользователи знакомятся с новой песней Басты в Instagram

Культура

За четыре часа видео посмотрели более 151,5 тыс. человек

Ростов-на-Дону, 27 августа 2018, 14:15 — REGNUM  Ростовский рэпер Василий Вакуленко (Баста) поделился с подписчиками своего профиля в Instagram новым видео. Он сочинил трек на несуществующем языке.

«Basta — Argentinanoda. Мой меленький эксперимент на вымышленном аргентинском языке», — сопроводил пост композитор.

https://www.instagram.com/p/Bm-OpHbhJXU/

За четыре часа ролик посмотрели более 151,5 тыс. пользователей. Комментируя новое творение, поклонники творчества Басты отмечают, что их кумир создал шуточную композицию, и советуют остальным подписчикам отнестись к песне с юмором.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября на «Ростов-Арене» был запланирован концерт рэпера Басты. Билеты на него распроданы практически полностью, остались лишь несколько экземпляров. Однако позже было принято решение перенести выступление на неделю (29 сентября), так как в этот день на поле стадиона выйдут игроки «Ростова» и «Уфы».

Ранее по теме: Первый концерт на «Ростов-Арене»: выступление Басты пройдёт с аншлагом

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