Видео: HBO показал первые кадры восьмого сезона «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM Телеканал HBO выложил в сеть рекламный ролик различных сериалов, в котором были показаны новые кадры финального сезона «Игры престолов». Видео было опубликовано 27 августа на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/HBO/status/1033881783396384768

В новом видео HBO кроме сцен из «Игры престолов» были показаны сцены из таких популярных сериалов, как «Настоящий детектив», «Двойка» и «Большая маленькая ложь». Поклонники «Игры престолов» заметили, что примерно на 1 минуте и 10 секундах ролика показана сцена, которой не было в предыдущих сезонах шоу. В этом отрывке Джон Сноу (Эйгон Таргариен) обнимает свою сестру Сансу в Винтерфелле — родовом замке Старков.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что первый эпизод финального сезона сериала «Игра престолов» выйдет не раньше мая 2019 года. Поклонники сделали такой вывод из интервью Джо Бауэра, одного из создателей сериала.

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