Студия легендарного актера Раджа Капура выставлена на продажу

Мумбаи, Индия, , 11:28 — REGNUM Здание киностудии, основанной в Мумбаи знаменитым индийским актером и режиссером Раджем Капуром, будет продано. Такое решение приняли родные звезды индийского экрана, пишет 26 августа газета Times of India.

Отмечается, что студия была основана Капуром 70 лет назад, однако в 2017 году в здании R.K.Studios произошел пожар, после чего инвестиции в реставрационные работы окупить так и не удалось. В настоящее время сыновья и дочери легендарного индийского артиста начали переговоры о продаже студии своего отца, пишет издание.

Напомним, Радж Капур родился в 1924 году в Пешаваре, в возрасте 11 лет он уже начал свою карьеру артиста, а свою первую киноленту он снял в 1947 году. Он прославился ролями в романтических кинолентах с социальным содержанием.

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