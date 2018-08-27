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Вологодские села ждет новая жизнь

Культура

В регионе планируют восстановить 130 домов культуры

Вологда, 27 августа 2018, 11:25 — REGNUM  В Вологодской области запускается губернаторская программа «Сельский дом культуры». За пять лет в регионе будут капитально отремонтированы 130 домов культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора области.

Известно, что проект будет профинансирован из областного и местных бюджетов. Первым объектом, получившим право на новую жизнь, стал Волокославинский дом культуры в Кирилловском районе. Здесь действуют 9 различных объединений, в которых занимается около 100 человек — пенсионеры, школьники, воспитанники детского сада. Здесь же действует две уникальный экспозиции, одна из которых посвящена уроженцу села Герою Советского Союза Евгению Преображенскому, другая — «Кирилловская гармонь» — истории гармонной фабрики в Волокославино. ДК был построен еще в 1972 году и нуждается в ремонте кровли, фасада и входной группы. Сметная документация на сумму свыше 2 млн. рублей уже разработана.

Ставка областных властей на развитие в селах досуговой жизни понятна — за последнее время сельское население Вологодчины резко сократилось. По данным Вологдастата, на начало 2017 года общая численность населения области составляла 1 млн 183,9 тыс. человек. Статистики ожидают, к 2026 году она снизится до 1 млн 141,6 тыс. человек, а к 2031 году — до 1 млн 108,3 тыс. человек. Доля городского населения увеличится с 72% до 79%, а сельского — соответственно, сократится с 28% до 21%. Общее количество жителей сельской местности к 2031 году уменьшится почти на треть.

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