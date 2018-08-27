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Фильм «Альфа» возглавил топ-5 российского кинопроката

Культура

На втором месте оказалась картина «Мег: Монстр глубины»

Фильм «Альфа» возглавил топ-5 российского кинопроката
Цитата из к/ф «Альфа». реж Альберт Хьюз. 2018. США
Человек и волк

Москва, 27 августа 2018, 09:12 — REGNUM  Согласно неофициальным и предварительным данным, фильм «Альфа» режиссёра Альберта Хьюза в первые выходные показа смог собрать в российских кинотеатрах 246,8 млн рублей. Об этом 26 августа сообщил портал Kinobusiness.

Картина вышла на первое место рейтинга российского кинопроката. Вторую строчку занял фильм «Мег: Монстр глубины», за вторые выходные показа лента принесла создателям ещё 60,6 млн рублей. Общая сумма её кассовых сборов в России составила 782,8 млн рублей. В топ-5 также вошли мультфильм «Принцесса и дракон», молодёжная комедия «Днюха!» и мюзикл MAMMA MIA! 2.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что организация защиты животных PETA призвала зрителей США бойкотировать фильм «Альфа». Руководство организации уверено в том, что создатели картины убивали животных (бизонов) только ради съёмок.

Читайте ранее в этом сюжете: Организация защиты животных призвала бойкотировать фильм «Альфа»

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