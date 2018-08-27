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«Настоящий детектив 3»: вышел первый трейлер нового сезона популярного шоу

Культура

Махершала Али сыграл детектива из штата США Арканзас

«Настоящий детектив 3»: вышел первый трейлер нового сезона популярного шоу
Цитата из т/с «Настоящий детектив 3». 2019. США
На месте преступления

Нью-Йорк, США, 27 августа 2018, 08:57 — REGNUM  Телеканал HBO выпустил первый трейлер третьего сезона популярного сериала «Настоящий детектив», главную роль в котором исполнил обладатель «Оскара» Махершала Али. Ролик был опубликван 26 августа на официальном YouTube-канале компании.

Известно, что действие продолжения «Настоящего детектива» будет происходить в южной части штата Миссури (США). Зрителям расскажут о жутких и загадочных преступлениях, тайну которых не могут раскрыть уже несколько десятилетий. Махершала Али сыграл Уэйна Хэйса — детектива из штата Арканзас (США).

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Напомним, премьера третьего сезона сериала состоится в январе 2019 года. В продолжении шоу также снялись такие актёры как Кармен Эджого («Фантастические твари и где они обитают»), Стивен Дорфф («Блэйд») и Скут МакНэйри («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»).

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