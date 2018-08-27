Появилась информация о дате выхода финального сезона «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 08:15 — REGNUM Телеканал HBO выпустит в эфир первый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» не раньше мая 2019 года. Такие выводы поклонники шоу сделали из слов Джо Бауэра, отвечающего за визуальные эффекты. Его слова 26 августа передал портал Gizmodo.

В интервью журналистам Бауэр сказал, что сериал будет участвовать в номинации Primetime премии «Эмми» в 2020-м году, а не в 2019-м. Он также сообщил, что его команда будет работать над восьмым сезоном «до мая 2019 года». Кроме того, известно— для того, чтобы участвовать в этом конкурсе в 2019 году основную часть эпизодов HBO должен был показать до 31 мая 2019 года. Таким образом, первый эпизод финального сезона «Игры престолов» выйдет никак не раньше мая 2019 года.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон, сыгравший в сериале «Игра престолов» Григора Клигана (Гора), поучаствовал в промо-акции KFC. Он установил новый мировой рекорд, за раз переместив на 15 метров около 317 кг бургеров.

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