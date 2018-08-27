Колокола бельгийского собора исполнили гимн России

Брюссель, , 04:00 — REGNUM Российский гимн прозвучал в соборе Архангела Михаила и Святой Гудулы в Брюсселе. Об этом сообщают «Вести».

Гимн России исполнил на карильоне — музыкальном инструменте с бронзовыми колоколами — мастер карильонной музыки Фабрис Ренар. Композиция, написанная Александром Александровым в 1939 году, открыла в бельгийской столице концерт русской музыки на колоколах.

Одним из инициаторов концерта выступил глава общественной организации «За преобразования в Льеже» Серж Дельвен. По его словам, сегодня в отношениях с Россией необходим диалог, а неприятие Москвы должно остаться в прошлом.

Кафедральный собор Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles возводился с 1047 по 1485 годы. В действующем храме коронуют бельгийских монархов и служат торжественные мессы по случаю Дня независимости Бельгии.

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