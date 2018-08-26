Международный фестиваль «Автошок» проходит в Ставропольском крае

Невинномысск, Ставропольский край, , 17:39 — REGNUM Пятый международный фестиваль любителей авто и мототехники проходит в городе Невинномысске Ставропольского края, сообщил 25 августа портал Ставропольского краевого телевидения.

Участники фестиваля традиционно собрались под открытым небом на берегу реки Кубань. Фестиваль проходит с 24 по 26 августа. В первый день фестиваля участники заехали на площадки и расставили экспозицию. На второй день фестиваля состоялось торжественное открытие.

В этом году регистрацию на фестиваль прошли более 100 участников, которые представили на мероприятии сотни единиц техники в 14 автомобильных номинациях и около 100 представителей мотокультуры.

В главной экспозиции автофестиваля можно было увидеть ретроавтомобили, автомобили с современным тюнингом, были представлены автомобили-участники чемпионата России по автозвуку, а также мотоциклы с уникальным дизайном и конструкцией.

Напомним, что международный фестиваль «Автошок» проводится с 2013 года. Мероприятие собирает на своих площадках более 500 участников и до 15 тысяч зрителей со всей России и ближнего зарубежья.