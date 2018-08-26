Фестиваль инклюзивных театров проходит в Новосибирске

Новосибирск, , 17:29 — REGNUM Второй фестиваль инклюзивных театров проходит в городе Новосибирске, сообщает 26 августа портал Новости Новосибирска.

Фестиваль воплощает идеи инклюзивных театров-студий, где люди с ограниченными возможностями создают спектакли и участвуют в них наравне с профессионалами сцены.

Мероприятие будет проходить на двух театральных площадках Новосибирска. В рамках фестиваля зрителям будут показаны четыре спектакля. Три из них созданы новосибирскими режиссёрами, художниками и профессиональными артистами театра при участии артистов театральных студий с разным уровнем здоровья. Четвёртый спектакль был привезён на фестиваль из Москвы.

Московские гости покажут на фестивале театральную постановку «Гроза — среда обитания», созданную по мотивам пьесы Александра Николаевича Островского. Постановка — плод сотрудничества московской студии «Инклюзион» и Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Также в программе фестиваля запланированы мероприятия для специалистов, интересующихся темой инклюзивного театра и методиками работы.

Во время фестиваля на площадках будут дежурить волонтёры форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», которые будут помогать людям с ограниченными возможностями занять места в зрительном зале.

Напомним, что впервые театральный фестиваль инклюзивного театра состоялся в 2017 году, в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» при поддержке Агентства развития социальной политики города и Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.