В Петербурге и Москве прозвучат легендарные хиты группы «Pink Floyd»

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM 29 августа 2018 года в Санкт-Петербурге в СКК «Петербургский» и 31 августа в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве в рамках мирового турне «Us + Them» выступит один из участников и создатель большинства хитов легендарной группы «Pink Floyd» Роджер Уотерс.

Шоу Уотерса и Pink Floyd известны масштабностью и визуальными эффектами. Но главное, конечно, мощная, незабываемая музыка. На концерте прозвучат известные композиции из классических альбомов «The Dark Side Of The Moon», «The Wall», «Animals», «Wish You Were Here», а также последнего альбома музыканта «Is This the Life We Really Want?». «Мы отправились в путь с новым шоу, — говорит Роджер Уотерс, — Это будет набор песен из всей моей карьеры в музыке — композиции времен Pink Floyd и несколько новых вещей. Возможно, 80% программы составит старый материал и 20% новый, но все песни будут объединены основной темой. Обещаю, будет так же круто, как и раньше».

Кстати, предыдущее турне 2009−2013 гг. собрало более 4 миллионов человек.