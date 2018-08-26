«Ночь кино» на Кубани собрала почти 300 тысяч зрителей

Краснодар, , 15:08 — REGNUM Всероссийская акция «Ночь кино» собрала в Краснодарском крае более 290 тысяч зрителей, сообщает 26 августа портал Кубанские новости.

Сообщается, что в рамках акции в регионе были задействованы 327 киноплощадок, это на 81 больше, чем в прошлом году.

Мероприятие открылось в столице края — городе Краснодаре театрализованным шествием. В нём приняли участие более тысячи работников культуры со всего края. Специально для мероприятия участники оделись в костюмы героев кино и анимационных фильмов. Колонна прошла к главной киноплощадке города под музыку духового оркестра, исполнявшего мелодии из кинофильмов.

Главный киноконцерт состоялся на площади имени Пушкина. В ходе концерта зрители смогли принять участие в тематических викторинах и интерактивах.

Также в рамках всероссийского мероприятия в регионе проходили мастер-классы, квесты, выставки и различные конкурсы.

А с 20.00 до поздней ночи на всех киноплощадках Краснодарского края прошли бесплатные кинопоказы.