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София Ротару прокомментировала слухи о своей госпитализации

Культура

Народная артистка СССР заверила, что чувствует себя нормально

Москва, 26 августа 2018, 14:34 — REGNUM  Эстрадная певица София Ротару прокомментировала сообщение о своей госпитализации. Соответствующее сообщение она опубликовала сегодня, 26 августа, на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее средства массовой информации сообщили, что Ротару была госпитализирована в Уфе после выступления на корпоративном мероприятии.

Концертный директор народной артистки СССР Сергей Лавров заявил, что Ротару не была госпитализирована в реанимационное отделение больницы Уфы — у певицы всего лишь подскочило артериальное давление.

Он пояснил, что после частного концерта у Ротару подскочило давление и дежурившая по протоколу бригада «скорой помощи» измерила давление певице и помогла его снизить.

Сама Ротару на своей странице в Instagram написала, что действительно у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем.

«Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем», — написала она.

Также певица поблагодарила поклонников за поддержку и заботу и заверила, что сейчас чувствует себя нормально.

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