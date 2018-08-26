В Москве пройдет грандиозный ландшафтный фестиваль «Цветочный джем»

Москва, , 14:45 — REGNUM С 30 августа по 9 сентября в Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем». По всему городу — на набережных и скверах, бульварах и площадях, дворах и переулках, на крышах и в переходах, в витринах и торговых центрах — будут разбиты сады, клумбы, цевочные делянки и красочные грядки.

Это будет настоящий праздник растений, прежде всего цветов, дизайнерских идей и конечно, любителей флоры во всех ее проявлениях. Более 4 миллионов цветов, сотни тысяч кустов и деревьев кустов в различных ландшафтных композициях будут радовать москвичей.

Кстати в прошлом году, а смотр 2018 года лишь второй, «Цветочный джем», по подсчетам мэрии, посетило более 7 миллионов человек. Но можно будет не только полюбоваться большими и малыми цветочными композициями, в непосредственной близости будут работать школы флористики, проходить мастер-классы по ботанике, эко-поделкам и предметам декора, ведущие историки и экскурсоводы поведают о тайнах московских садов и парков. И конечно, к на многочисленных ярмарках можно будет купить горшочек с любимым цветком.

В это время жюри будет тщательно исследовать многие работы на предмет выявления победителя Второго открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Он пройдет по четырем профессиональным номинациям: «Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Городское место отдыха», «Студенческий конкурс проектов» и одной любительской — «Конкурс любительских цветников»: он пройдет в один день, 9 сентября, на окружных площадках города.