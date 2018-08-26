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В Россию впервые приедет итальянский режиссёр Паоло Соррентино

Культура

Соррентино посетит Санкт-Петербург в рамках участия в кинофестивале «Послание к человеку»

Санкт-Петербург, 26 августа 2018, 14:46 — REGNUM  Один из самых известных режиссёров Италии, обладатель «Оскара» и главного приза Британской киноакадемии за фильм «Великая красота» впервые посетит Россию для участия в Санкт-Петербургском кинофестивале «Послание к человеку», сообщает 26 августа сайт Санкт-Петербургские ведомости.

Паоло Соррентино примет участие в открытии фестиваля на Дворцовой площади Петербурга, а на следующий день режиссёр представит свою новую картину «ЛОРО». Мировая премьера фильма «ЛОРО» прошла на международном кинофестивале в Каннах в апреле этого года.

В России прокат фильма Соррентино «ЛОРО» начнётся воктябре 2018 года.

Напомним, что XVIII Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных ﻿и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября. В этом году на участие в кинофестивале было прислано более 3000 заявок. В международном конкурсе примут участие 43 кинофильма из 24 стран.

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