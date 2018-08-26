Иркутск, , 13:33 — REGNUM Одиннадцатый благотворительный аукцион «Нота До» состоится в Иркутске в сентябре, сообщил 24 августа сайт музыкального театра Иркутска.

Благотворительный аукцион пройдёт в рамках Международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале», основатель которого — уроженец Иркутска, пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

Тема аукциона в этом году — мультфильмы. Как обещают организаторы, среди лотов на аукционе будут и «Ежик в тумане» и «Золотая рыбка» и «Стойкий оловянный солдатик», а также другие герои известных мультфильмов.

Деньги, вырученные на аукционе, пойдут на закупку музыкальных инструментов, а также ноутбуков и на организацию поездок на различные музыкальные конкурсы для одарённых детей из малообеспеченных семей Приангарья.

Напомним, что благотворительный аукцион «Нота До» в Иркутске за прошедшие десять лет своего существования подарил уже более, чем восьмистам талантливым детям возможность участия в различных творческих проектах и поездках. Номинанты «Ноты До» продолжают обучение в престижнейших вузах страны, также многие дети получили в дар музыкальные инструменты.