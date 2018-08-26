Отец Виктора Цоя уверен, что продажа паспорта его сына — блеф

Москва, , 11:02 — REGNUM Отец музыканта Виктора Цоя — Роберт Цой считает, что история с продаже паспорта его сына на аукционе — чистый блеф. Об этом он заявил в интервью РИА Новости накануне, 25 августа.

Напомним, ранее на сайте объявлений о продажах Avito появилось объявление о продаже паспорта Виктора Цоя и некоторых других его личных вещей. Владелец установил цену на эти документы в 3,5 млн рублей, однако позднее закрыл объявление.

Директор аукционного дом «Литфонд» Сергей Бурмистров подтвердил журналистам, что владелец документов связался с ним, для того, чтобы передать предметы на торги. Начальная цена паспорта Цоя составляет 2,5 млн рублей.

Отец музыканта Роберт Цой считает, что вся эта история с продаже паспорта его сына — чистый блеф.

«Я считаю, что вся эта история с паспортом — это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение», — сказал он.

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