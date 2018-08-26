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Передвижной дом Элвиса Пресли пустят с молотка

Культура

Торги проходят в режиме онлайн

Передвижной дом Элвиса Пресли пустят с молотка
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Элвис Пресли

Вашингтон, 26 августа 2018, 10:46 — REGNUM  Дом на колесах, принадлежавший Элвису Пресли, был выставлен на аукцион GWS Auctions 25 августа.

Передвижной дом площадью 60 футов (около 20 кв. метров), принадлежавший «королю рок-н-ролла» Элвису Пресли, стал одним из лотов на тематическом аукционе GWS Auctions.

Торги проходят в режиме онлайн, стартовая цена составляет 13 тысяч долларов. Известно, что Элвис Пресли владел как минимум 8 передвижными домами. Дом, выставленный на торги, был приобретен певцом в 1967.

Отметим, что на аукционе GWS Auctions, открывшем торги 25 августа, выставлены вещи и других знаменитых американских певцов: Фрэнка Синатры и Майкла Джексона.

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