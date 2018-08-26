Тадаси Кавамата развесил гнезда в Пушкинском музее в Москве

Москва, , 12:14 — REGNUM 25 августа в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина отрылась выставка известного японского художника Тадаси Кавамата. По большому счету это и не выставка вовсе в привычном понимании. Скорее, это расположение в пространстве музея некоторого числа инсталляций, объединенных одной темой.

В залах прославленного музея, да и кабинете директора, то тут, то там появились птичьи гнезда — для японского художника это творческое осмысление одиночества в огромном, сложном мире, взаимоотношений человека и окружающей среды. Проект «На птичьих правах» специально создается из природных подручных материалов: гнезда, скворечники строятся из поломанных стульев, палок, коробок, пакетов.

Основной материал данной экспозиции в Пушкинском — старый паркет бывшего здания Института философии (ныне входит в комплекс Пушкинского музея и находится в стадии ремонта, а когда-то принадлежал князьям Голицыным). Мастер осознанно берет старые, негодные предметы, но имеющие, по его мнению, свою память места и времени.

Студенты художественных вузов столицы под руководством мастера, но по собственному усмотрению, смастерили и подвесили под потолком символические гнезда. Сам художник нередко подчеркивает, что его произведения не имеют ни начала, ни конца, поскольку имитируют не столько природные формы, сколько органические процессы.

Московская инсталляция одна из череды грандиозных выставочных проектов Каваматы. Признанный во всем мире художник уже украшал своими работами-гнездами знаменитые музеи, здания, площади в разных частях света.