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Эмир Кустурица отправился в путешествие по Крыму

Культура

Режиссёр и музыкант путешествует по Крыму на автомобиле УАЗ

Эмир Кустурица отправился в путешествие по Крыму
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Ласточкино гнездо. Крым, Гаспра

Симферополь, 25 августа 2018, 17:16 — REGNUM  Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица отправился в путешествие по полуострову Крым, сообщает 25 августа ИА «Крыминформ».

Кустурица, совместно с музыкантами фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra побывали в горах Крыма, а в знаменитом пещерном городе Чуфут-кале даже устроили импровизированный концерт, исполнив сербскую патриотическую песню.

После музыканты во главе с Кустурицей побывали в Бахчисарае, где посетили парк миниатюр, в котором собраны все достопримечательности Крыма в уменьшенном виде. Кроме того, сербский режиссёр посетил и зоопарк, где сфотографировался со львятами.

В ходе путешествия режиссёр много общается с поклонниками и фотографируется со всеми желающими.

Напомним, что Кустурица с музыкантами The No Smoking Orchestra 22 августа прибыл в Ялту, где дал концерт. Также Кустурица рассказал, что присматривает на полуострове возможные локации для съёмок.

На вопрос, не опасается ли он санкций за свои поездки на полуостров, сербский режиссёр ответил, что с этим он ничего не может поделать, а украинским властям нужно смириться с выбором жителей полуострова жить в Российской Федерации.

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Культурная хроника
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