Друг и коллега Виктора Цоя предложил открыть в Петербурге музей рок-музыки

Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Открыть музей рок-музыки предложил музыкант, актёр и художник Сергей Бугаёв 25 августа сообщает Известия.

Такое предложение Бугаёв, больше известный в музыкальных кругах под псевдонимом «Африка», высказал в ответ на новость о находке петербуржцем личным бумаг культового певца и композитора Виктора Цоя. Как считает Бугаёв, такие вещи надо обязательно выкупать для экспозиций в России, иначе их выкупят иностранные инвесторы и выставят на своих аукционах, намного подняв цену.

Бугаёв высказал пожелание открыть музей рок-музыки, где будут храниться личные вещи известных музыкантов.

Напомним, что ранее на одном из сайтов бесплатных объявлений появилось предложение от жителя Санкт-Петербурга Дмитрия, который предлагал купить у него паспорт, записную книжку и рукописи стихов Виктора Цоя. Как утверждал Дмитрий, он был лично знаком с рок-музыкантом, Цой часто заходил к нему в гости и просто забыл бумаги во время одного из визитов. Раритеты были найдены Дмитрием в 1992 году, после гибели певца, и всё это время он скрывал их от внимания общественности.

Выставить бумаги на продажу владельца вынудила потребность в деньгах. Объявлением заинтересовались в аукционном доме «Литфонд», куда Дмитрий передал все раритеты для последующей продажи их на аукционе. Сообщается, что торги состоятся в сентябре, общая стартовая цена документов будет 3,5 млн. рублей.