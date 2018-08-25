В Москве состоялось долгожданное открытие кинотеатра «Иллюзион»

Москва, , 13:36 — REGNUM Церемония открытия кинотеатра «Иллюзион» состоялась в Москве, 24 августа сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор Госфильмофонда РоссииВячеслав Тельнов, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Кинотеатр открылся после косметического ремонта. В ходе ремонта была воссоздана вывеска кинотеатра, которая была сделана по подобию той, что была в 1966 году, на момент открытия кинотеатра.

Особо было отмечено, что в репертуар кинотеатра будут включены редкие архивные киноленты из собрания Госфильмофонда, киноленты на языке оригинала и современное кино. Кроме того, на показы будут приглашаться кинорежиссёры, также в кинотеатре планируют проводить кинолектории.

Для зрителей «Иллюзион» будет открыт 25 августа, в рамках всероссийской акции «Ночь кино».

На вечере зрителям будут представлены уникальные немые киноленты, снятые на плёнке 35 мм, в том числе считавшиеся ранее утерянными короткометражки.

Сообщается, что кинотеатр будет работать в круглосуточном режиме.

Напомним, что кинотеатр «Иллюзион» был открыт 8 марта 1966 года специально для демонстрации фильмов Госфильмофонда. Фильмом-премьерой стал «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, вторым был показан фильм «Огни большого города» с Чарли Чаплином. За историю кинотеатра здесь выступали многие актёры и деятели киноискусства, такие как Акиро Куросава, Жанна Моро, Сидни Поллок и другие.