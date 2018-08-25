В Крыму открывается 16-й Международный фестиваль Koktebel Jazz Party

п.г.т. Коктебель , Крым, , 12:47 — REGNUM Международный фестиваль джазовой музыки Koktebel Jazz Party открылся в крымском Коктебеле, сообщает 24 августа сайт организаторов фестиваля.

В мероприятии примут участие музыкальные коллективы из США, Индии, Великобритании, Китая и России. Среди участников будут и детские джазовые коллективы.

Выступления музыкантов будут проходить на нескольких площадках Коктебеля, к которым в этом году добавились ещё две, в аквапарке и в дельфинарии.

Джазовый марафон будет продолжаться три дня. В числе прочих исполнителей здесь выступят известная джаз-дива Дебора Браун, саксофонист из США Рик Маргитца, а также интернациональный коллектив исполнителей из Европы, США и России под руководством Якова Окуня. Открыла фестиваль команда из Нового Орлеана, родины джаза.

Фестиваль ставит своей целью воспитание хорошего музыкального вкуса у массового зрителя, а также возможность культурного обмена. Кроме того, организаторы и участники фестиваля особо подчёркивают важную роль музыки и, в частности, джаза, в объединении людей.

Напомним, что впервые джазовый фестиваль состоялся в Коктебеле в 2003 году. Его организатором выступил журналист Дмитрий Киселёв вместе со своими украинскими друзьями.