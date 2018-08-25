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Актеры представят свои режиссерские работы на кинофестивале в Смоленске

Культура

Александр Гордон и Константин Хабенский поборются за награды кинофестиваля «Золотой Феникс»

Смоленск, 25 августа 2018, 12:16 — REGNUM  Со 2 по 6 сентября в Смоленске в кинотеатрах «Современник» и «Смена» пройдет ХI кинофестиваль «Золотой Феникс». Особенность этого смотра в том, что и для зрительского показа, и на конкурс принимаются фильмы, созданные актерами в качестве режиссеров. Всего таких картин было отобрано жюри 24. В число 14 конкурсных работ вошли «Жили-были» Эдуарда Парри, «Сын» Славы Росса, «Дядя Саша» Александра Гордона, «Собибор» Константина Хабенского и другие.

Приз фестиваля красив и дорог — золотая птица с бриллиантами, рубинами и сапфирами, изготовленная мастерами знаменитого ювелирного предприятия «ПО «Кристалл» по эскизу смоленского художника Алексея Довганя.

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