Музыкальный фестиваль проходит на Камчатке в День вулкана

Петропавловск-Камчатский, , 10:41 — REGNUM Официальное открытие краевого праздника День вулкана состоялось 25 августа у подножия Козельского вулкана, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В 15:00 по местному времени состоялось официальное открытие традиционного краевого праздника День вулкана, в котором принял участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Вице-губернатор Алексей Войтов рассказал, что День вулкана уже успел стать визитной карточкой края. Отличительной особенностью праздника в этом году стала организация у подножия Козельского вулкана «этнодеревни». Посетителей познакомят с бытом и культурой коренных народов Камчатки, научат готовить ительменские и корякские блюда, изготавливать вулканические свечи и браслеты. Также в рамках праздника пройдет музыкальный фестиваль «Вертикаль» и мотофестиваль «Царь вулкана».

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатский край откроет свои павильоны на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. На IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11 — 13 сентября 2018 года во Владивостоке, Камчатка будет представлена основным павильоном и тремя тематическими: «Кроноцкий заповедник», «Туризм» и «Культура».