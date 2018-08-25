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Музыкальный фестиваль проходит на Камчатке в День вулкана

Культура

День вулкана уже успел стать визитной карточкой края

Петропавловск-Камчатский, 25 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Официальное открытие краевого праздника День вулкана состоялось 25 августа у подножия Козельского вулкана, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В 15:00 по местному времени состоялось официальное открытие традиционного краевого праздника День вулкана, в котором принял участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Вице-губернатор Алексей Войтов рассказал, что День вулкана уже успел стать визитной карточкой края. Отличительной особенностью праздника в этом году стала организация у подножия Козельского вулкана «этнодеревни». Посетителей познакомят с бытом и культурой коренных народов Камчатки, научат готовить ительменские и корякские блюда, изготавливать вулканические свечи и браслеты. Также в рамках праздника пройдет музыкальный фестиваль «Вертикаль» и мотофестиваль «Царь вулкана».

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатский край откроет свои павильоны на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. На IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11 — 13 сентября 2018 года во Владивостоке, Камчатка будет представлена основным павильоном и тремя тематическими: «Кроноцкий заповедник», «Туризм» и «Культура».

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Музыкальные фестивали
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