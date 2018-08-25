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В Волгограде проходит молодёжный фестиваль «Берег-2018»

Культура

Хедлайнерами праздника станут Вахтанг и 5sta Family

В Волгограде проходит молодёжный фестиваль «Берег-2018»
Цитата из х∕ф «Курьер». Реж. Карен Шахназаров. 1986. СССР
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Волгоград, 25 августа 2018, 11:17 — REGNUM  26 августа в Волгограде пройдёт молодёжный фестиваль «Берег». В парке напротив «Волгоград-Арены» посетителей ожидает 12-часовой творческий нон-стоп. На нескольких тематических площадках будут проходить различные мероприятия, посвященные музыке, спорту, моде, танцам, граффити, другим молодёжным увлечениям.

Эпицентр праздника — сцена. Перед музыкальным марафоном пройдёт открытый конкурс по битбоксу. Победитель сможет выступить с мастером этого жанра, вице-чемпионом мира — Вахтангом. А далее один за другим радовать поклонников рока и рэпа будут группы города. В конце вечера на сцену поднимется звезда российской эстрады — 5sta Family.

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Культурная хроника
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