В Волгограде проходит молодёжный фестиваль «Берег-2018»

Волгоград, , 11:17 — REGNUM 26 августа в Волгограде пройдёт молодёжный фестиваль «Берег». В парке напротив «Волгоград-Арены» посетителей ожидает 12-часовой творческий нон-стоп. На нескольких тематических площадках будут проходить различные мероприятия, посвященные музыке, спорту, моде, танцам, граффити, другим молодёжным увлечениям.

Эпицентр праздника — сцена. Перед музыкальным марафоном пройдёт открытый конкурс по битбоксу. Победитель сможет выступить с мастером этого жанра, вице-чемпионом мира — Вахтангом. А далее один за другим радовать поклонников рока и рэпа будут группы города. В конце вечера на сцену поднимется звезда российской эстрады — 5sta Family.