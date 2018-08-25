Паоло Соррентино привезёт на кинофестиваль в Петербург свой новый фильм

Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября пройдёт Международный кинофестиваль «Послание к человеку». Ценители кинематографического искусства с особенным нетерпением ждут этого смотра, так как известный киновед Андрей Плахов в свою программу «Кино сверхреальности» специально отбирает для показа только ленты, уже ставшие лауреатами престижных международных фестивалей, а также получившие признание кинокритиков. В этот раз в великолепную десятку 2018 года прошли

«Ангел» Луиса Ортеги, «Три лица» Джафара Панахи, «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» Раду Жуде, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Утойа 22 июля» Эрика Поппе, два фильма-призера последнего Каннского фестиваля — «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахера.

Еще одну заметную премьеру Каннского фестиваля фильм «Лоро» лично представит петербуржцам режиссер Паоло Соррентино. Фильм рассказывает о непростом пути Сильвио Берлускони к вершинам власти, об окружении политика.

Паоло Соррентино — итальянский кинорежиссёр и сценарист. Победитель и лауреат многих кинофестивалей, обладатель престижных премий. Самые известные работы последнего времени — фильмы «Великая красота» и «Молодость», сериал «Молодой Папа».