В Екатеринбурге пройдёт Международный конкурс пианистов

Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM 31 августа в Екатеринбурге откроется VII Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. В основной и юношеской номинациях выступят 44 исполнителя из России, Великобритании, Франции, Швейцарии, Польши, Израиля, Китая, Южной Кореи, Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба «Ельцин-центра» — одного из учредителей музыкального фестиваля.

Лауреаты конкурса выступят в Бетховенском зале Большого театра России в консерватории Корто в Париже. Профессор этого музыкального высшего учебного заведения Рене Шерешевская и возглавит жюри.

Вера Лотар-Шевченко (1901, Турин — 1982, Новосибирск) — французская и советская пианистка. Училась в Париже у Альфреда Корто, затем в Венской академии музыки. В 12 лет дебютировала с оркестром Артуро Тосканини.

После брака с эмигрантом Владимиром Шевченко в 1937 г. вместе с мужем переехала в Советский Союз. Выступала с концертами в Москве и Ленинграде. В 1941г. была арестована. Пробыла в заключения 13 лет. Находясь в заключении, вырезала на нарах фортепианную клавиатуру и «играла» на ней. В лагере узнала о смерти мужа в лагере и двух детей в блокадном Ленинграде. После освобождения работала концертмейстером в Нижнем Тагиле, в областных филармониях Свердловска и Барнаула.