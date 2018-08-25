В музее-усадьбе «Остафьево» в Москве пройдет «День Карамзина»

Москва, , 10:25 — REGNUM 8 сентября в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» в Москве пройдет праздник «День Карамзина в Остафьево — 2018».

В программе — научное заседание «Преемственность поколений: Н. М. Карамзин — С. Д. Шереметев», где ученые расскажут об интересных и малоизвестных страницах жизни и деятельности двух выдающихся людей в отечественной истории, открытие выставки «История государства Российского в иллюстрациях Ю. Воробьевой», интерактивная программа «Народные обычаи и традиции» и литературно-музыкальная программа «Минувшее заговорило». Молодых людей ждет литературная гостиная, историческая викторина и квест «20 фактов из жизни Н. М. Карамзина».

С XIX века усадьба Остафьево (ныне объект культурного наследия федерального значения) почитается любителями отечественной поэзии и старины и как «Русский Парнас» и как «святилище русской истории». Славу этому месту принесли историограф Н. М. Карамзин, проживший здесь 12 лет и написавший 8 томов «Истории государство Российского», часто подолгу здесь гостившие поэты П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин и многие другие выдающиеся русские писатели и поэты.