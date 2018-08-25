Ответ Слепакова на песню Шнура вызвал возмущение в сети

Москва, , 07:51 — REGNUM Новый клип-ответ на песню Сергея Шнурова опубликовал 24 августа на Youtube-канале юморист Семён Слепаков.

В песне Слепаков в юмористической форме отвечает своему коллеге по сцене Сергею Шнурову, опубликовавшему недавно клип группы «Ленинград» — «Не хочу быть москвичом».

Песня Слепакова «Побазарим за культуру» — это протест против сравнения Шнурова двух столиц России — Москвы и Санкт-Петербурга, в пользу северной столицы. Слепаков напоминает, что в Москве, например, есть Третьяковка и приглашает Шнурова посетить её, чтобы он узнал ещё один музей, помимо питерского Эрмитажа.

Кроме того, Слепаков напоминает Шнурову в песне, что, живя в Питере, зарабатывать он ездит, всё же, в Москву.

Шуточная песня-ответ вызвала бурю возмущённых откликов в сети. Слепакова обвинили в «продажности» и спекуляции на актуальных темах.

Напомним, что ранее Сергей Шнуров выпустил клип на песню группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом», где противопоставил Москву и Санкт-Петербург, указав преимущества культурной столицы перед Москвой. Клип вызвал широкий отклик, при этом Шнурова обвиняли в дешёвом пиаре и в том, что он «продался властям» перед грядущими выборами.