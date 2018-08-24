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В Пекине открылась выставка российского искусства

Культура

Многие художники лично представили свои работы

В Пекине открылась выставка российского искусства
Tasos_Lekkas
Искусство

Пекин, 24 августа 2018, 19:39 — REGNUM  В российском культурном центре в Пекине при участии советника посольства России в КНР Ольги Мельниковой открылась выставка произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии, организованная в рамках Российской недели искусств, сообщает 24 августа Синьхуа.

В представлении своих произведений китайской общественности присутствовали художники и скульпторы из Российской Федерации и республик СНГ; в рамках выставки организованы различные обучающие мероприятия, в которых могут участвовать все желающие.

Выставка завершит свою работу 29 августа.

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