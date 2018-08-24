Правительство Москвы выделило миллион на новгородский фестиваль

Москва, , 18:56 — REGNUM Военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая ударная армия», который проводится на территории Новгородской области с 2013 года, получил грант на сумму в 1 млн рублей от правительства Москвы по итогам конкурса исторических проектов, итоги которого подвели на всероссийском фестивале «Времена и эпохи». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь серии фестивалей «Забытый подвиг» Юлия Добровольская, новгородский фестиваль оказался в числе девяти победителей конкурса.

Всего в конкурсе участвовали 120 проектов, а на масштабной выставке были представлены 20 лучших, представляющих разные эпохи.

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Организаторы конкурса отметили высокую историческую достоверность и оригинальность идеи проекта команды «Забытый подвиг», продуманные планы реализации и презентацию на выставке.

«К сожалению, в настоящее время вопрос государственной поддержки фестиваля в 2019 году остается открытым, но получение этого гранта даёт надежду, что мероприятие состоится», — прокомментировал председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивале «Забытый подвиг» Павел Желтов.

По его словам, работа по подготовке каждого следующего мероприятия «начинается сразу же, как только на плац-театре отгремят последние выстрелы». Фестивали с каждым годом становятся масштабнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая ударная армия» проводится в посёлке Тёсово-Нетыльский. Помимо этого фестиваля, команда проектов «Забытый подвиг» проводит военно-исторические фестивали «На дальних рубежах Ленинграда», «Линия Сталина. Островский УР», «Плацдарм «Невский пятачок». Кроме того, в 2018 году впервые фестиваль состоялся и в Демянском районе Новгородской области.

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