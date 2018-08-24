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Скончался театральный режиссер Игорь Войтулевич

Культура

Он ушел из жизни после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 августа

Скончался театральный режиссер Игорь Войтулевич
Траур

Москва, 24 августа 2018, 15:24 — REGNUM  Российский театральный актер и режиссер Игорь Геннадьевич Войтулевич умер в Болгарии в возрасте 60-ти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического театра им. Маяковского.

Отмечается, что ушел из жизни режиссер после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 августа. В пресс-службе театра принесли соболезнования родным и близким артиста.

Напомним, Игорь Войтулевич окончил ГИТИС, затем служил в Читинском театре, после этого был главным режиссёром Смоленского областного государственного драматического театра. Также режиссер работал в театре Константина Райкина «Сатирикон», сотрудничал с театром им. Маяковского.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Екатеринбурге скончался заслуженный художник РСФСР и академик Российской академии художеств Виталий Волович. Ему было 90 лет.

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