В фильме «Лучший стрелок 2» снимется звезда сериала «Мир Дикого запада»

Лос-Анджелес, США, , 15:17 — REGNUM Во второй части «Лучшего стрелка» (Top Gun) снимутся такие известные актёры, как Эд Харрис («Мир Дикого запада») и Джон Хэмм («Малыш на драйве»). Об этом 23 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/slashfilm/status/1032643903520878592

На сегодняшний день нет никакой информации о том, каких персонажей они могут сыграть, создатели фильма держат её в секрете. Также стало известно, что к актёрскому составу фильма присоединился молодой актёр Льюис Пулман («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»), сын Билла Пулмана («День независимости», «Великий уравнитель»).

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, первый рекламный постер «Лучшего стрелка 2» Том Круз выложил на своей странице в Twitter 31 мая 2018 года. Актер был запечатлён на фоне самолета. Снимок вызвал спор между ВМФ и ВВС США по поводу того, на каком военном самолете лучше летать герою Круза.

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