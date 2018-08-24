В Костромской области красносельчанам пообещали новую школу

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, , 14:58 — REGNUM Костромские власти обещают построить новую школу на 1000 мест в поселке Красное-на-Волге, сообщает пресс-служба губернатора области. Строительство объекта запланировано в 2021 году.

В ГТРК «Кострома» отмечают, что старая школа находится в аварийном состоянии и 200 ее учеников в новом учебном году переведут в Красносельскую среднюю школу.

«Школа нужна. Поручения необходимые сейчас все даю — для того чтобы со следующего года начиналось проектирование новой школы. Как только мы закончим две тысячные школы в городе Костроме — это будет 2020 год, — чтобы с 2021 года зайти на стройку уже в Красном», — заявил глава региона Сергей Ситников.

Где будет располагаться новая школа, предстоит решить главе Красносельского района и местным жителям.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме строят новую трехэтажную школу, в которой смогут учиться одновременно до тысячи детей и подростков. На строительство будет потрачено 709 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. На данный момент выполнена треть работ нулевого цикла. Ввести школу в эксплуатацию должны к концу 2019 года.

Еще одна школа будет построена в поселке Якшанга Поназыревского района. На строительство будет выделено более 152 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Местные власти обещают, что «новая школа появится в Якшанге уже через год».