Новый фильм про Агента 007 может выйти на экраны только в 2020 году

Лос-Анджелес, США, , 14:50 — REGNUM 25-й фильм «бондианы» не выйдет на экраны кинотеатров США 8 ноября 2019 года, как было запланировано ранее из-за того, что режиссёр Дэнни Бойл покинул проект. Об этом 23 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Кроме того, существует возможность, что картина вообще не успеет выйти на большой экран в 2019 году. Отмечается, что сейчас может потребоваться несколько месяцев для того, чтобы написать новый сценарий, который понравился бы всем сторонам, включая нового режиссёра.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Дэнни Бойл вышел из проекта всего за три месяца до начала съёмок. Причиной стали разногласия по поводу сценария. Продюсеры картины, в отличие от Бойла, не пожелали делать акцент на ухудшении отношений между Великобританией и Россией.

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