В усадьбе «Архангельское» под Москвой проходит фестиваль «Тьеполо-fest»

Красногорск, , 16:12 — REGNUM С 24 по 26 августа в музее-усадьбе «Архангельское» проходит фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-fest». Название фестиваля — дань уважения великому мастеру Возрождения художнику Джованни Баттиста Тьеполо, чьи два парадных полотна украшают зал Дворца князей Юсуповых. Николай Борисович Юсупов — в свое время посланник в Риме, на Сицилии, при Сардинском и Неаполитанском дворах — был большим поклонником итальянского искусства. Известен он и как крупнейший меценат в различных областях культуры, прежде всего театра.

Музейные работники сочли вполне логичным проведение в августе целого ряда мероприятий, объединенных одной итальянской темой. Так, во время фестиваля можно будет увидеть картины выдающихся мастеров: женские Пьетро Антонио Ротари, пейзажи Италии кисти Гаспара Дюге, Юбера Робера, Пьера Жака Волера, Якоба Филиппа Хаккерта и других живописцев, насладиться музыкой различных стилей в исполненииансамблей «Солисты Барокко», «Il tempo di Francesca», кавер-группы Jazz Band «Move», солиста Tомаса Грациозо.

На мастер-классах можно будет попробовать изготовить венецианскую маску или приготовить что-то очень итальянское: капрезе с соусом песто, ньокки с пармезаном или томатный суп с базиликом и моцареллой. Совсем смелых ждут урокитанцев: предстоит разучивать гальярду и сальтареллу. И конечно, экскурсоводы проведут подробные экскурсии по дворцу, а известные ученые прочитают лекции об Италии.