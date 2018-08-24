Вышел трейлер продолжения сериала «Человек в высоком замке»

Сиэтл, США, , 14:30 — REGNUM Опубликован трейлер третьего сезона сериала «Человек в высоком замке», который выходит на канале Amazon. Ролик был выложен 23 августа на YouTube-канале «Prime Video».

Первый эпизод продолжения шоу, снятого на основе одноимённого романа известного фантаста Филиппа Дика, выйдет на малые экраны 5 октября 2018 года. Зрители смогут увидеть дальнейшую историю восхождения оберст-группенфюрера Джона Смита.

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Напомним, роман Филиппа Дика был опубликован в 1962 году. В нём описана история США 60-х годов XX века, происходящая в альтернативном мире, где во Второй мировой войне победили нацисты.