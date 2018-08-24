Видео: Звезда «Игры престолов» установила мировой рекорд на промо-акции KFC

Лондон, , 13:40 — REGNUM Спортсмен Хафтор Бьёрнссон, сыгравший в серале «Игра престолов» Григора Клигана по прозвищу Гора поучаствовал в пиар-компании сети фастфуда KFC, установив специфический мировой рекорд. Об этом 23 августа рассказал портал Esquire.

Победитель конкурса «Самый сильный человек в мире» оделся в костюм Полковника Сандерса и, используя трос, переместил на расстояние 15 метров (50 футов) за один раз более 317 кг (700 фунтов) бургеров с курицей, тем самым установив мировой рекорд.

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Напомним, Хафтор Бьёрнссон родом из Исландии, он родился в 1988 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в конкурсе «Самый сильный человек мира» (World's Strongest Man) спортсмен участвовал каждый раз с 2011 года, занять первое место он смог только в 2018 году.

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