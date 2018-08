В Петербурге открывается музыкальный фестиваль технологий iPort Festival

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM 25 августа в Порту Севкабель в Санкт-Петербурге пройдёт городской фестиваль актуальной музыки, спорта и современных технологий iPort Festival. На двух площадках выступят зарубежные и отечественные исполнители в стилях RNB, POP, New Jazz.

Хедлайнером фестиваля станет популярный шведский коллектив Little Dragon. Также любителей современной музыки своим исполнением порадуют Kadebostany, Jessy Lanza, Kamaal Williams, Long Arm, All In Orchestra, Наадя.

Как отмечают на своем сайте организаторы, «фестиваль исследует эмоциональную активность горожан, предлагая гостям технологичный подход не только к поиску новых эмоций и развлечений, но и к жизни в целом».