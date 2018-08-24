На набережной Ялты в Крыму пройдёт шоу-программа «Антология блюза»

Ялта, Крым, , 11:17 — REGNUM 26 августа на набережной Ялты в Крыму состоится грандиозный концерт — известная интернациональная команда D’Black Blues Orchestra представит крымским любителям джаза проект «Антология блюза». Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

В большой программе выступления вокалисток Кристел Адамс и Кэролайн Бландин, успевшей «засветится» с легендарным Джонни Холлидеем, саксофониста Марка Сорта, перкуссиониста Дана Ариса, трубача Рокки Альберо.

D’Black Blues Orchestra — интернациональный блюзовый проект. Гастроли команды уже прошли в России, Великобритании, Швейцарии, Испании, Китае, Грузии, Армении, Литве, Эстонии, Швеции, на Украине и в других странах.