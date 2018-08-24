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В Крыму открывается Koktebel Jazz Party

Культура

20 известных джазовых коллективов из разных стран выступят сразу на пяти площадках

В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
Цитата из х/ф «Мы из джаза». Реж. Карен Шахназаров. 1983. СССР
Джазмен

п.г.т. Коктебель , Крым, 24 августа 2018, 11:13 — REGNUM  24 августа идейный вдохновитель и организатор джазового фестиваля в Крыму Дмитрий Кисилев объявит об открытии Koktebel Jazz Party. В течение трёх дней на лучших площадках городка, а также в аквапарке, дельфинарии и даже на Большой арене «Артека» будет звучать джазовая музыка.

Ценители драйва смогут по достоинству оценить исполнительское мастерство ансамбля «Каданс» Германа Лукьянова, дуэта пианистов Михаила и Якова Окуней, биг-бенда Сергея Головни, индийской группы Rajeev Raja Combine, Sedar Band из Китая, американского коллектива New York All Stars и многих других.

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Культурная хроника
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