Критик прокомментировал уход Бойла с поста режиссёра фильма «бондианы»

Москва, , 10:25 — REGNUM Уход Дэнни Бойла с поста режиссёра 25-го фильма «Бондианы» прокомментировал критик Давид Шнейдеров. По его мнению, это решение Бойла не повлияет на производство картины. Его слова 23 августа передали «Известия».

Шнейдеров отметил, что поступок Бойла его удивил, поскольку в фильмах «бондианы» государства никогда не выступали в качестве врагов, создатели картин никогда не делали их таковыми. Он отметил, что даже в самые напряжённые годы Советский Союз не был показан врагом в фильмах про Джеймса Бонда. Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России добавил, что в роли таких врагов могли выступать сотрудники частных или неправительственных организаций, но не государства.

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Напомним, 21 августа ИА REGNUM сообщило о том, что режиссёр Дэнни Бойл отказался снимать новый фильм об Агенте 007 из-за разногласий со студией. Причиной послужило то, что продюсеры не хотят акцентировать внимание зрителей на ухудшении отношений между Россией и Великобританией. Кроме того, исполнитель главной роли Дэниэл Крейг и Дэнни Бойл не сошлись во мнении по поводу того, каким в новом фильме должен быть показан «русский злодей».

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