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Владимир Спиваков назвал состав жюри конкурса скрипачей в Уфе

Культура

Лауреаты конкурса в качестве награды получат уникальные скрипки

Владимир Спиваков назвал состав жюри конкурса скрипачей в Уфе
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Спиваков

Уфа, 24 августа 2018, 10:13 — REGNUM  С 17 по 21 сентября в Уфе пройдёт II международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Об это сообщается на официальном сайте фестиваля.

В жюри под председательством Михаила Копельмана войдут выдающиеся скрипачи Сергей Догадин, Борис Кушнир, Цянь Чжоу, Такаси Симидзу и сам маэстро Владимир Спиваков.

В течении трёх дней музыканты из семи стран будут пороться за победу в конкурсе. 21 сентября на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» Владимир Спиваков вручит лучшему исполнителю уникальную скрипку, созданную в 1912 году итальянским мастером Риккардо Антониацци. Лауреаты 2 и 3 премий получат скрипку работы Жюля Гранджона, включённая в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века» и скрипку работы Игоря Улицкого 2017 г.

Все выступления будут проходить в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии.

Лауреат 1 премии 2017 года Даниэль Лозакович из Швеции сегодня желанный гость в лучших концертных залах мира.

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Культурная хроника
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