Опубликован первый трейлер хоррора «Суспирия» с Дакотой Джонсон

Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Режиссёр Лука Гуаданьино выпустил первый трейлер ремейка классического хоррора «Суспирия», главную роль в котором исполнила звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон. Ролик был опубликован 23 августа на Twitter-странице кинокомпании Amazon Studios.

https://twitter.com/AmazonStudios/status/1032613524906758144

В описании к публикации создатели заявили, что им нравится то, как поклонники фильма восприняли ремейк Гуаданьино. Они сообщили, что премьера картины пройдёт в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе на неделю раньше запланированного срока.

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Напомним, в декабре 2017 года ИА REGNUM опубликовало список самых ожидаемых фильмов 2018 года, в котором оказался и фильм «Суспирия». В июле 2018 года создатель фильма сообщил, что он показал свою картину Квентину Тарантино. Гуаданьино заявил, что культовый режиссёр был от фильма в восторге и даже прослезился. Мировая премьера картины запланирована на 2 ноября 2018 года.

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