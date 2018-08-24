Сортавала, Карелия, , 10:12 — REGNUM 24 и 25 августа в горном парке «Рускеала» в Карелии пройдёт фестиваль классической музыки. Как сообщает министерство культуры республики, на Ruskeala Symphony в 2018 году соберутся ведущие солисты из четырёх стран — Китая, Франции, Аргентины и России.

В первый день состоится сразу два концерта Симфонического оркестра Карельской филармонии. В первом прозвучат шедевры эпохи барокко и классицизма, во втором — знаменитые рок-хиты.

Второй день подарит любителям музыки пять концертов. За 12-часовой марафон на сцене в Итальянском карьере парка выступят ансамбль медных духовых инструментов «Карелия брасс», солистка первого ранга Китайской Народной Республик Юй Лихун с программой «Песни шелковых свитков», тенор из Аргентины Мартин Альварадо с коллективом Companeros, баритон Большого театра Василий Ладюк, солистка Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева и другие.

Го́рный парк «Рускеа́ла» (фин. Ruskeala — «Коричневая, Бурая») — комплекс, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Его жемчужиной является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни начали разрабатываться в середине XVIII века. В пяти карьерах добывался мрамор четырёх цветов — пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого. Мрамор Рускеалы использовался в сооружении зданий и дворцов Санкт-Петербурга и пригородов. Сегодня это удивительный по красоте парк с чистейшими озерами. Многие туристы приезжают также для того, чтобы побродить по бесконечным подземным штольням.