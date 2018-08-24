Певица Королёва ответила на слухи о срыве шоу Малахова

Москва, , 09:27 — REGNUM Российская певица Наташа Королёва прокомментировала слухи о ссоре с ведущим Андреем Малаховым, заявив, что с ним у нее отличные отношения, об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

«Друзья, не волнуйтесь, все брешут! — написала Королёва. — Как с Андреем, так и с Игорем (Николаевым) у нас дружба и полное взаимопонимание».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Королёва не смогла приехать на съемки шоу Малахова «Привет, Андрей!», из-за чего ведущий якобы затаил обиду на певицу.

По данным СМИ, причиной отказа приезжать на программу стало предложение Королёвой петь песни исключительно Игоря Николаева, тогда как певица намерена была исполнять свои хиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска российской певицы Наташи Королёвой к Службе безопасности Украины, запретившей ей въезд на украинскую территорию.

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