Звезда «Теории большого взрыва» расплакалась из-за новости о закрытии шоу

Лос-Анджелес, США, , 08:18 — REGNUM Актриса популярного ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко эмоционально прокомментировала новость о закрытии сериала. Она разместила соответствующую запись 23 августа на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bmy2eBbFk6z/

Куоко написала, что съемки в сериале для неё — это путешествие, воплотившее мечту в реальность, позволившее актрисе получить именно такую жизнь, какая есть у неё сейчас. Звезда ситкома отметила: рано или поздно съемки сериала закончились бы, но это неважно, поскольку её сердце в любом случае было бы разбито. Актриса добавила, что после получения известия о закрытии шоу она буквально «утонула в слезах». При этом она пообещала поклонникам, что последний сезон будет лучшим.

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Напомним, ранее стало известно, что телеканал Warner Bros. решил закрыть сериал «Теория большого взрыва». Причиной послужило то, что актер Джим Парсонс, исполняющий роль Шелдона Купера, заявил о своём желании покинуть шоу.

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