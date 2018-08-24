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В США скончался рок-гитарист Эд Кинг

Культура

Участник культовой рок-группы Lynyrd Skynyrd в последние годы боролся с раком

Нэшвилл, США, 24 августа 2018, 08:01 — REGNUM  В США скончался гитарист музыкальной группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг, передает немецкий телеканал N-TV.

68-летний музыкант умер в Нэшвилле (штат Тенесси) 23 августа. Согласно информации журнала Rolling Stone, Эд Кинг был болен раком легких.

Lynyrd Skynyrd получила популярность в начале 70-х благодаря своему хиту «Sweet Home Alabama», соавтором которого был Кинг. В 1977 году трое участников коллектива погибли в авиакатастрофе, а спустя десять лет группа начала новую жизнь.

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