В США скончался рок-гитарист Эд Кинг

Нэшвилл, США, , 08:01 — REGNUM В США скончался гитарист музыкальной группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг, передает немецкий телеканал N-TV.

68-летний музыкант умер в Нэшвилле (штат Тенесси) 23 августа. Согласно информации журнала Rolling Stone, Эд Кинг был болен раком легких.

Lynyrd Skynyrd получила популярность в начале 70-х благодаря своему хиту «Sweet Home Alabama», соавтором которого был Кинг. В 1977 году трое участников коллектива погибли в авиакатастрофе, а спустя десять лет группа начала новую жизнь.